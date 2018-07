FC Utrecht neemt verdediger Bergström over van Rubin Kazan

Bergström maakte als aanstormend talent al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoogste Zweedse profdivisie bij Djurgardens IF.

De centrale verdediger verkaste medio 2016 naar Rubin Kazan, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan het Zwitserse Grasshopper Club Zürich.

Bergström heeft al meer dan tweehonderd wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam staan, waaronder 129 in de Zweedse Allsvenskan, 53 in de Zwitserse Super League en zestien in de Russische Premjer Liga.

Bergström kwam bovendien drie keer in actie voor de Zweedse nationale ploeg, maar hij ontbrak deze zomer in de WK-selectie van bondscoach Janne Andersson.

Intelligente speler

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam is in zijn nopjes met de komst van Bergström en verwacht veel van zijn tijd bij FC Utrecht.

"In de persoon van Emil halen we een intelligente speler in huis, die positioneel erg sterk is. Emil is een echte verdediger en beschikt over veel duelkracht. Aan de bal neemt hij initiatief en hij heeft een goede passing", zegt hij.

"Voor zijn leeftijd heeft hij al heel veel ervaring. Emil is bovendien een echte persoonlijkheid. Bij Djurgardens was hij al op jonge leeftijd aanvoerder en hij droeg bij Grasshopper zelfs als huurling de aanvoerdersband. Emil is fysiek sterk en heeft een winnaarsmentaliteit en past wat dat betreft uitstekend bij onze club."

Bergström is de zesde aanwinst van FC Utrecht. Eerder werden Maarten Paes (NEC), Joris van Overeem (AZ), Simon Gustafson (Feyenoord), Leon Guwara (Werder Bremen), Jonas Arweiler (Borussia Dortmund) vastgelegd.