Clasie denkt dat Feyenoord klaar is voor seizoensstart

"Ik heb het gevoel dat we er klaar voor zijn. We gaan ons deze week richten op PSV", doelt Clasie op de website van Feyenoord op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal van aankomende zaterdag.

Clasie speelde tegen Levante zijn eerste duel in drie jaar voor Feyenoord. De Rotterdammers namen hem woensdag op huurbasis over van Southampton.

"Het ging bij vlagen goed. In de eerste helft hadden we beter druk moeten zetten op de bal, maar in de tweede helft ging dat vanaf het begin goed", aldus de controleur.

"We hebben een aantal spelers dat graag de bal wil hebben en dan creativiteit heeft. Daar moeten we verder op bouwen."

Trainingscomplex

Clasie stelt dat zijn rentree bij Feyenoord vertrouwd voelde. De grootste verandering sinds hij de club in de zomer van 2015 verliet, is het trainingscomplex '1908' waar sinds deze zomer gebruik van wordt gemaakt.

"Het is een fantastisch complex, met alle dingen die wij nodig hebben om optimaal te presteren en om sterker en beter te worden. Verder is er weinig veranderd binnen de club. De meeste mensen ken ik eigenlijk nog. Ik heb een positief gevoel en voel me gelijk weer thuis."

Clasie kon bij Southampton niet meer rekenen op veel speeltijd. Hij werd afgelopen seizoen uitgeleend aan de Belgische kampioen Club Brugge, waar hij tien keer in de basis stond en ook tien keer mocht invallen.

"Ik heb een goed gevoel, ben blij om weer op het veld te staan. Ik ben een gelukkig iemand, want ik kan hier weer lekker voetballen", geeft de zeventienvoudig Oranje-international te kennen.

De wedstrijd tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord begint zaterdag om 18.00 uur in het Philips Stadion in Eindhoven. Het is nog niet bekend wie de scheidsrechter is.