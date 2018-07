Feyenoord met Clasie nipt te sterk voor Levante in laatste oefenduel

De score werd in de 53e minuut geopend door Jens Toornstra en ruim een kwartier later maakte Steven Berghuis er op aangeven van Robin van Persie 2-0 van. Namens Levante deed Jason in de slotfase iets terug.

Clasie begon in de basis en werd na ruim een uur onder luid applaus naar de kant gehaald. De 27-jarige middenvelder keerde woensdag na drie jaar terug bij Feyenoord, dat hem dit seizoen van Southampton huurt.

Het duel met Levante was voor de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst de laatste test voor het seizoen. Eerder werden SDC Putten (8-1), het Zeeuwse elftal (2-0) en FC Basel (5-0) verslagen. Verder werd met 3-3 gelijkgespeeld tegen Fenerbahçe en met 3-0 verloren van BSC Young Boys.

Johan Cruijff Schaal

Bekerwinnaar Feyenoord begint het seizoen komende zaterdag met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Om 18.00 uur is landskampioen PSV de tegenstander in het Philips Stadion in Eindhoven.

Een week later staat voor de vijftienvoudig landskampioen een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde De Graafschap op het programma in de eerste Eredivisie-speelronde.

Tussendoor treedt Feyenood aan tegen het Poolse Górnik Zabrze of het Slowaakse AS Trencin in de derde voorronde van de Europa League.

FC Groningen

FC Groningen heeft de voorlaatste oefenwedstrijd gelijkgespeeld. Het elftal van trainer Danny Buijs hield in het Hitachi Capital Mobility Stadion de Duitse club Werder Bremen op 0-0.

Groningen kreeg voor rust via Tom van Weert de grootste kans. In de tweede helft was Werder tot twee keer toe dicht bij een doelpunt. Doelman Sergio Padt redde beide keren knap.

Davy Klaassen viel na 66 minuten in bij Werder. De ex-Ajacied speelde woensdag al zijn eerste oefenduel voor zijn nieuwe club en maakte tegen Arminia Bielefeld (1-0) de enige treffer.

FC Groningen speelt zaterdag in Haren de laatste oefenwedstrijd. Caen, uitkomend in Ligue 1, is dan de tegenstander. De eerste competitiewedstrijd van Groningen is zondag 12 augustus in Arnhem tegen Vitesse.

