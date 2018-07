Mourinho wil nog twee versterkingen na oefennederlaag tegen Liverpool

"Ik zou graag twee nieuwe spelers willen", zei Mourinho na de oefennederlaag tegen Sky Sports. "Maar ik denk niet dat ik er twee krijg. Mogelijk krijg ik er eentje."

De transfermarkt in de Premier League sluit op 9 augustus. United versterkte zich tot dusver met de Braziliaanse middenvelder Fred, de Portugese verdediger Diogo Dalot en de Engelse doelman Lee Grant.

Daar staat het vertrek van Daley Blind (Ajax) tegenover. Bovendien azen Anthony Martial en Matteo Darmian op een transfer, omdat hun perspectief op speeltijd gering is.

Verdedigers Yerry Mina (FC Barcelona), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur) en Harry Maguire (Leicester City) worden de laatste weken met een transfer naar United in verband gebracht, maar Mourinho wilde niet op namen ingaan.

"Ik heb de club enkele maanden geleden een lijst met vijf namen gegeven. Ik wacht af of het mogelijk is dat we een van deze spelers gaan halen", zei de Portugees.

Toeschouwers

Mourinho was na de nederlaag in het Amerikaanse Ann Arbor (Michigan) kritisch op de scheidsrechter en gaf ook het publiek een veeg uit de pan. Er zaten zo'n 100.000 toeschouwers in het stadion.

"Als ik fan was, dan was ik niet gekomen. Ik zou niet zo veel geld hebben uitgegeven voor een kaartje, omdat beide teams niet met het sterkste elftal speelden."

De Amerikaanse scheidsrechter gaf Liverpool twee strafschoppen. Tijdens een drinkpauze die werd ingelast vanwege de hitte ging Mourinho uitvoerig met hem in gesprek.

"De scheidsrechter kwam hier per ongeluk terecht", zei de manager na afloop. "Hij dacht dat hij een basketbalwedstrijd moest fluiten. Toen hij aankwam, bleek het een voetbalwedstrijd te zijn. Hij heeft vast een leuke dag gehad."

United speelt in de International Champions Cup nog tegen Real Madrid en Bayern München. Op 10 augustus begint de Premier League voor de club uit Manchester met een thuiswedstrijd tegen Leicester City.