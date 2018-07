Robben scoort voor verliezend Bayern in oefenduel met Manchester City

Arjen Robben onderscheidde zich met een fraai doelpunt. De vleugelaanvaller van Bayern stiftte de bal na aangeven van Franck Ribéry over doelman Claudio Bravo van City. Dat was de 2-0 voor Bayern.

Toch kon de club die voorsprong niet vasthouden. Met twee goals van Bernardo Silva en een van Lukas Nmecha ging de zege alsnog naar de club van trainer Josep Guardiola.

Bayern ging eerder deze week in Philadelphia ook al met 2-0 onderuit tegen Juventus.

Tegenvaller voor Manchester City was het uitvallen van de Algerijnse recordaankoop (67,7 miljoen euro) Riyad Mahrez met een enkelblessure. De ernst is nog niet bekend.

Cillessen

FC Barcelona won in Pasadena (Californië) van Tottenham Hotspur. Dat gebeurde in de strafschoppenserie die nodig was na een gelijke stand van 2-2 in de reguliere speeltijd.

Jasper Cillessen verdedigde het doel van de Spaanse kampioen en droeg bij aan de zege door de strafschop van Anthony Georgiou te stoppen.

De Braziliaanse aanwinst Malcom benutte de beslissende penalty. Bij de 'Spurs' keepte Michel Vorm.

Barcelona-trainer Ernesto Valverde geen goed gevoel hebben overgehouden aan het oefenduel, want middenvelders Denis Suárez en André Gomes moesten allebei geblesseerd het veld verlaten in de eerste helft.

Gomes kan vanwege een hamstringblessure in ieder geval de komende twee maanden niet in actie komen voor de Catalaanse club. De ernst van de blessure van Suárez is nog niet bekend.