'Qatar maakte concurrenten voor WK 2022 zwart met geheime campagne'

De Britse krant heeft documenten ingezien waaruit blijkt dat het Qatarese bidteam een Amerikaans communicatiebureau en voormalige CIA-agenten ingehuurd heeft om negatieve informatie over de concurrentie, met name Australië en de Verenigde Staten, naar buiten te brengen.

Het doel zou zijn geweest om het beeld te creëren dat er in die landen geen draagvlak voor de organisatie van het WK was.

Zo werd 9.000 dollar aan een vooraanstaande wetenschapper betaald voor het schrijven van een negatief rapport over de hoge kosten van een eventueel WK in de Verenigde Staten. Verder werden onder meer journalisten, bloggers en bekende personen betaald om de negatieve aspecten van het Amerikaanse bid eruit te lichten.

Een dergelijke campagne is tegen de regels van de FIFA. In die regels staat dat kandidaat-landen niets mogen zeggen of schrijven over de bids van de concurrentie.

Onderzoek

Qatar ontkent de beschuldigingen in de krant. Het Qatarese bid werd eerder beschuldigd van corruptie, maar werd na een onderzoek van twee jaar door de FIFA vrijgesproken.

De documenten waarop The Sunday Times zich baseert, zouden zijn gelekt door een medewerker van het Qatar-bid die anoniem wil blijven. De FIFA zou die documenten nooit ingezien hebben.

Qatar kreeg het WK in 2010 toegewezen door concurrenten Verenigde Staten, Australië, Zuid-Korea en Japan te verslaan.

Het WK in Qatar wordt gehouden van 21 november tot 18 december 2022. Het toernooi, dat normaal altijd in de zomer plaatsvindt, is verplaatst naar het einde van het jaar vanwege de hoge temperaturen in het Arabische land tijdens de zomermaanden.