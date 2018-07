PSV boekt nipte oefenzege op Valencia, pijnlijk verlies Heerenveen

Het is voor PSV al de derde overwinning op rij in de voorbereiding. De Eindhovenaren wonnen dinsdag met 4-0 van Olympiakos Piraeus en waren eerder deze maand al te sterk voor Galatasaray (3-1).

Alleen de vriendschappelijke ontmoetingen met het Zwitserse Xamax Neuchâtel (1-1) en Anderlecht (5-3) werden niet gewonnen.

PSV kwam tegen Valencia nog wel op achterstand door een doelpunt van Carlos Soler. Luuk de Jong kopte tien minuten voor rust de gelijkmaker binnen en Gastón Pereiro benutte vlak daarna een strafschop die De Jong had versierd.

In de tweede helft mocht ook Hirving Lozano nog zijn opwachting maken. De aanvaller, eerder deze maand met Mexico nog actief op het WK, kwam twintig minuten voor tijd in het veld voor Donyell Malen.

Volgende week staat voor PSV de eerste officiële wedstrijd van het seizoen op het programma. De landskampioen strijdt dan met bekerhouder Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal.

Heerenveen

Sc Heerenveen leed twee weken voor de start van de competitie een harde oefennederlaag. De Friezen gingen met liefst 8-2 ten onder tegen het Duitse Hoffenheim.

De ploeg uit de Duitse Bundesliga, komend seizoen actief in de Champions League, stond halverwege het duel in Bruchsal al met 5-0 voor tegen de equipe van de nieuwe coach Jan Olde Riekerink.

De doelpunten van Heerenveen kwamen op naam van Henk Veerman en Michel Vlap. De eerste scoorde met het hoofd, de tweede uit een vrije trap.

Bij Hoffenheim vielen de Nederlanders Joshua Brenet (oud-PSV) en Justin Hoogma (oud-Heracles Almelo) in de tweede helft in.

Olde Riekerink zag slechts in het tweede deel wat lichtpuntjes. "Toen hebben we ons wel wat opgericht. In elk geval stond er een elftal, dat was tenminste iets. Na de eerste tegenslag voor rust ging het er vooral om of we elkaar zouden helpen. Dat gebeurde niet en daardoor zakten we verder weg. In die fase heb ik niemand gehoord in het veld."

Volgens Olde Riekerink was het geen excuus dat Heerenveen tegen een van de betere elftallen uit de Bundesliga speelde. "Ook tegen dit soort tegenstanders moet je weerstand bieden. Dat hebben we niet gedaan."