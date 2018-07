Osorio bedankt voor nieuw contract en vertrekt als bondscoach Mexico

"Dank aan iedereen voor deze unieke en ongeëvenaarde werk- en levenservaring", aldus de 56-jarige Osorio. Volgens Mexicaanse media wilde de nationale bond graag met hem door, maar ging de Colombiaan niet in op een aanbod voor een nieuw contract.

Osorio werd in 2015 aangesteld als opvolger van Miguel Herrera en had de Mexicaanse ploeg bijna drie jaar lang onder zijn hoede.

In 2016 reikte hij tot de kwartfinales van de Copa América, waarin Chili veel te sterk bleek (0-7). Op de Gold Cup van 2017 werd in de halve finales verloren van Jamaica en vorig jaar werd Mexico na de verloren troostfinale tegen Portugal vierde op de Confederations Cup.

Kritiek

In de aanloop naar het WK van deze zomer in Rusland was er veel kritiek op Osorio en wilden veel Mexicanen dat hij door een andere coach vervangen zou worden. De kritiek verstomde toen Mexico de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland verrassend won dankzij een goal van PSV'er Hirving Lozano. 'El Tricolor' bereikte de achtste finales, maar daarin bleek Brazilië te sterk (2-0).

Osorio, die al door tal van potentiële nieuwe werkgevers benaderd zou zijn, was eerder werkzaam was voor onder meer Sao Paulo, New York Red Bulls en Chicago Fire. Hij zou ook in beeld zijn bij de Amerikaanse voetbalbond.