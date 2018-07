Russische bond verlengt contract bondscoach Cherchesov met twee jaar

Cherchesov wordt beloond voor het sterke WK van zijn ploeg in eigen land. De Russen eindigden als tweede in groep A en reikten uiteindelijk tot de kwartfinales, waarin Kroatië na strafschoppen te sterk was.

Nooit eerder kwam Rusland zo ver op het WK sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. In 1994, 2002 en 2014 was de groepsfase het eindstation en voor de WK's van 1998 (Frankrijk), 2006 (Duitsland) en 2010 (Zuid-Afrika) wist Rusland zich niet te plaatsen.

Cherchesov trad in 2016 aan als bondscoach na het teleurstellend verlopen EK in Frankrijk. De Russen werden toen al in de groepsfase uitgeschakeld door als laatste te eindigen in een poule met Engeland, Wales en Slowakije.

Eerder in zijn trainersloopbaan stond Cherchesov aan het roer bij onder meer Spartak Moskou, Terek Grozny, Dinamo Moskou en Legia Warschau.

Senegal

Eerder op vrijdag werd al bekend dat de Senegalese voetbalbond het contract van bondscoach Aliou Cissé met een jaar heeft verlengd.

Cissé werd met Senegal op het WK uitgeschakeld in de groepsfase. 'Les Lions de la Teranga' eindigden met evenveel punten als Japan, maar op basis van het aantal gele kaarten mochten de Aziaten door als nummer twee.

De 42-jarige Cissé is sinds maart 2015 de bondscoach. De Senegalees is zelf oud-international en was de aanvoerder van het nationale team op het WK van 2002.

Cissé krijgt als taak om Senegal in 2019 naar de finale van de Afrika Cup te loodsen.