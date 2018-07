Wolves-doelman Ikeme (32) stopt na geslaagde leukemiebehandeling

Hoewel de ziekte inmiddels zo goed als uit zijn lijf verdwenen is, heeft Ikeme besloten om niet meer onder de lat terug te keren. De Nigeriaan wil na een jaar van chemotherapie meer tijd aan zijn gezin besteden.

Ikeme kwam in 2000 als veertienjarige in de jeugdopleiding van de Wolves terecht. Hij speelde ruim tweehonderd officiële duels voor de ploeg die komend seizoen actief is in de Premier League.

De beslissing om te stoppen nam Ikeme op aanraden van zijn arts, gezien de schade die de behandeling heeft aangericht aan zijn lijf. "Hij denkt dat het beter voor mij is. Ik wil mijn gezondheid niet riskeren. Dat is mijn prioriteit", zegt hij vrijdag op de website van de club.

Broer

Jeff Shi, voorzitter van de Wolves, is vol lof over de tienvoudig international. "Toen hij ons op de hoogte bracht van zijn besluit om te stoppen, waren we verdrietig. Hij is meer dan een speler voor ons. We zien hem als een broer en een onderdeel van onze familie."

"Maar het belangrijkste is dat we zien dat hij gezond is en dat hij veel zin heeft in de kansen die de toekomst hem zal bieden. Carl heeft laten zien een strijder te zijn, dus we hebben er alle vertrouwen in dat hij gaat slagen in wat de toekomst hem mag brengen."

Wolverhampton haalde met Rui Patricio al een nieuwe eerste doelman binnen, al heeft diens oude club Sporting Lissabon bezwaar aangetekend tegen de transfervrije status van de WK-ganger.

De Wolves spelen voor het eerst sinds het seizoen 2011/2012 weer op het hoogste niveau in Engeland. De ploeg opent het nieuwe seizoen op 11 augustus met een thuisduel met Everton.

