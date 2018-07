Klaassen als duurste aankoop in clubgeschiedenis naar Werder Bremen

De club maakt geen details over de transfer bekend, maar volgens Duitse media tekent Klaassen voor vier jaar en betaalt Werder 13,5 tot 15 miljoen euro. Daarmee is de zestienvoudig international van Oranje de duurste aankoop in de clubgeschiedenis.

Tot vrijdag was Marko Marin de duurste speler ooit van Werder. De Duitse middenvelder maakte in 2009 voor 8,2 miljoen euro de overstap van Borussia Mönchengladbach.

"Het was belangrijk voor mij dat Werder Bremen er hard voor gewerkt heeft om mij binnen te halen", zegt Klaassen op de website van de nummer elf van de Bundesliga van vorig seizoen. "Ik wilde graag precies weten wat de club van plan is. De ambities hebben me overtuigd."

De oud-Ajacied sprak uitgebreid met de pas 35-jarige trainer Florian Kohfeldt. "Hij gaf me het gevoel dat ik een belangrijke bijdrage kan leveren met mijn kwaliteiten. De trainer wil aantrekkelijk en aanvallend voetbal spelen. Ik kijk er echt naar uit om hier aan de slag te gaan."

Vaste waarde

Kohfeldt is zeer verheugd met de komst van Klaassen. "Met hem hebben we een speler binnengehaald die we absoluut wilden. We zijn hier lang mee bezig geweest en zijn blij dat het gelukt is."

De trainer verwacht dan ook veel van zijn aanwinst. "Davy is tactisch erg goed en maakt indruk met zijn creativiteit, maar is ook sterk en agressief. Hij zal absoluut een vaste waarde worden bij ons."

Een vaste waarde was Klaassen afgelopen seizoen bepaald niet bij Everton, dat hem een jaar geleden voor 27 miljoen euro overnam van Ajax. Zeker nadat manager Ronald Koeman vroeg in het seizoen ontslagen werd, zat Klaassen voornamelijk op de tribune bij de Engelse subtopper.

Met oud-Ajacied Niklas Moisander komt Klaassen bij zijn nieuwe club een voormalig ploeggenoot tegen. Werder heeft met de Italiaanse verdediger Luca Caldirola (ex-Vitesse), de Albanese aanvaller Milot Rashica (ex-Vitesse) en de Amerikaanse spits Aron Johansson (ex-AZ) nog drie spelers met een verleden in de Eredivisie onder contract staan.

Klaassen, die met rugnummer 30 gaat spelen, kan op 18 augustus zijn officiële debuut maken voor zijn nieuwe club als Werder in de DFB Pokal tegen Regionalliga-club Wormatia speelt. Een week later begint de Bundesliga voor Werder met een thuiswedstrijd tegen Hannover 96.

