AZ gunt Van der Linden Australisch avontuur, ADO haalt Malone terug

Van der Linden tekende in de zomer van 2015 bij AZ en had nog een contract voor een jaar in het AFAS Stadion, waar hij nooit een vaste waarde werd. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Willem II.

Sydney FC werd in 2006, 2010 en in 2017 kampioen van Australië. Bovendien won de ploeg afgelopen seizoen de nationale beker.

"Dit is een prachtige nieuwe uitdaging voor me. Ik weet alles van het succes van Sydney FC in de laatste jaren en iedereen is vastberaden die successen voort te zetten", aldus Van der Linden, die eerder voor onder meer Helmond Sport en Go Ahead Eagles speelde, op de site van zijn nieuwe club.

Zonder Van der Linden ging AZ donderdagavond pijnlijk onderuit in de tweede voorronde van de Europa League. Het Kazachse FC Kairat was met 2-0 te sterk. Over een week is de return.

Malone

Malone keert na een jaar weer terug bij ADO. De 29-jarige verdediger verruilde de Haagse Eredivisionist vorige zomer na vijf seizoenen nog voor het Azerbeidzjaanse Qäbälä PFK, maar daar mocht hij ondanks een tweejarig contract vertrekken.

"Met zijn komst neemt de concurrentie op deze posities toe en kunnen we op diverse manieren spelen. Dion kent de club goed en brengt de nodige ervaring met zich mee", zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As op de site van ADO.

"Hij wordt hier gewaardeerd en dat is zeker niet voor niets. Hij heeft het hier vijf jaar lang gewoon goed gedaan. Wij zijn ervan overtuigd dat hij nu ook weer van waarde zal zijn voor onze ploeg."

Malone, die voor twee jaar tekent, kwam in zijn eerste ADO-periode tot 135 officiële wedstrijden en vijf doelpunten. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op 12 augustus thuis tegen het gepromoveerde FC Emmen.