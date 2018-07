Vitesse-coach Slutsky is ondanks comeback tegen Viitorul niet tevreden

"Ik weet niet of ik blij moet zijn met dit 2-2 gelijkspel", zei de Rus donderdag na het duel in de tweede voorronde van de Europa League tegen Omroep Gelderland. "Toen we met 2-0 achter stonden, zou ik er blij mee zijn geweest. Maar voor de wedstrijd was ik hier niet tevreden mee geweest."

Vitesse stond na een uur spelen met 2-0 achter tegen de Roemeense ploeg, die wordt gecoach door voormalig vedette Gheorghe Hagi. Dankzij doelpunten van Tim Matavz en Bryan Linssen kwamen de Arnhemmers terug tot 2-2.

Slutksy zag zijn ploeg daarna nog voldoende kansen op 2-3 krijgen, mede doordat de Roemenen de slotfase met een man minder moesten zien te overleven. "Ik denk wel dat wij beter kunnen. Dit was niet ons beste optreden", wist de voormalig bondscoach van Rusland.

Nieuwelingen

Ook achterin hield het niet over. De nieuwelingen Rasmus Thelander en Jake Clarke-Salter spelen pas kort samen. "Die hebben tijd nodig om elkaar te begrijpen. Als je dan ook nog een nieuwe keeper hebt, is het lastig om alles af te stemmen, Maar ik weet zeker dat we beter, beter en beter gaan spelen."

Ondanks alles was het voor Slutsky een speciale wedstrijd. "Ja, de eerste wedstrijd, dat is bijzonder", erkende hij. "Ik ga deze wedstrijd de rest van mijn leven onthouden."

Vitesse kan volgende week donderdag voor eigen publiek een plek in de derde voorronde van de Europa League afdwingen als de return op het programma staat. Aftrap is om 20.00 uur.