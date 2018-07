Verrassend verlies AZ bij Kairat doet Van den Brom 'ontzettend pijn'

"Deze nederlaag doet ontzettend pijn. We wisten dat we er hier al moesten staan, maar dat was niet het geval. Met name in de tweede helft hebben we niet meer ons eigen spel kunnen spelen", concludeert Van den Brom op de site van AZ.

De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen werd in Kazachstan geveld door twee doelpunten van Aderinsola Eseola. AZ kreeg ook kansen, maar speelde te zwak voor een betere uitgangspositie in de return.

Onder meer bij het eerste doelpunt ging er veel mis bij de bezoekers. Eseola profiteerde van een uitglijdende Ron Vlaar, troefde even later ook Mats Seuntjens simpel af en schoot de bal vervolgens door de benen van Marco Bizot.

Fouten

Van den Brom zag het met lede ogen aan. "We maakten veel fouten en daardoor werden zij steeds sterker. Dat kunnen we onszelf verwijten. Ze hebben daar met enkele snelle uitvallen goed van geprofiteerd."

Door de 2-0 nederlaag moet AZ in de return in ieder geval drie keer scoren om te voorkomen dat de club voor het tweede jaar op rij ontbreekt in de groepsfase van de Europa League.

"We leven gelukkig nog steeds, ook na deze 2-0 nederlaag", vindt Van den Brom. "De tegenstander heeft voorin een goed niveau, maar is ook kwetsbaar achterin. We kunnen veel beter dan we vanavond hebben laten zien, dus ik heb er nog steeds vertrouwen in."

De return in het AFAS Stadion begint volgende week om 20.45 uur.