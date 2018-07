AZ begint Europees avontuur met pijnlijke nederlaag bij FC Kairat

Aderinsola Eseola maakte namens Kairat beide goals in Almaty. Vroeg in de wedstrijd profiteerde hij van zwak verdedigen van AZ en kort na rust zette hij de 2-0-eindstand op het scorebord.

De ploeg van trainer John van den Brom kreeg ook kansen, maar het speelde te zwak voor een betere uitgangspositie in de return volgende week in het AFAS Stadion.

Zonder Alireza Jahanbakhsh, die woensdag bij Brighton & Hove Albion tekende, bracht AZ aanvallend te weinig en het ontsnapte in de slotfase zelfs aan een grotere nederlaag. Ook de afwezigheid van spits Wout Weghorst, die naar VfL Wolfsburg is vertrokken, was merkbaar.

Uitglijden

In een goedgevuld Ortalyk Tsentralnyi Stadion ging het donderdag al snel mis voor AZ. Na dertien minuten gleed Ron Vlaar uit na een kapbeweging van Eseola en ook Mats Seuntjens kreeg de Oekraïener van Kairat niet van de bal. Oog in oog met Marco Bizot kwam Eseola opnieuw als winnaar uit de strijd. Door de benen van de Alkmaarse doelman schoot hij binnen (1-0).

De vroege voorsprong was ideaal voor Kairait, dat zich terugtrok op eigen helft en loerde op een counter. Met de zeventienjarige Myron Boadu, Fred Friday - vorig seizoen nog verhuurd aan Sparta - en Oussama Idrissi voorin werd te weinig gecreëerd om de Kazachse thuisploeg echt in de problemen te brengen.

Friday legde wel een keer goed terug, maar daarna miste Idrissi de bal in kansrijke positie volledig. Op slag van rust kreeg ook Guus Til een aardige mogelijkheid. Ditmaal was het Idrissi die teruglegde, waarna de eenmalig Oranje-international overschoot.

Hands

Ondertussen moest AZ blijven opletten voor de tegenstoten van Kairat, dat met oud-Arsenal-speler Andrei Arshavin - 37 jaar inmiddels - een bekende naam in de basiself had. Eseola was echter de uitblinker en vijf minuten na rust scoorde hij opnieuw. Vanaf de rechterkant kwam de bal voor de voeten van de aanvaller, die Bizot met een laag schot in de hoek kansloos liet.

Het zat AZ ook niet mee, want na een uur spelen wilde de Spaanse scheidsrechter Carlos Ferrer de bal niet op de stip leggen na vermeend hands van een Kazachse verdediger. Anderzijds mocht de ploeg van Van den Brom niet klagen dat de nederlaag niet nog groter uitviel.

Islambek Kuat had in de 85e minuut de 3-0 op zijn schoen, maar schoot op de benen van Bizot. AZ mag daardoor blijven hopen op een plek in de volgende voorronde, al zal het volgende week in het AFAS Stadion wel veel beter moeten om uitschakeling te voorkomen.