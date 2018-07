Vitesse speelt na comeback gelijk tegen FC Viitorul in Europa League

De thuisploeg kwam nog wel op een 2-0-voorsprong door treffers van Denis Dragus. Tim Matavz maakte na 54 minuten de belangrijke aansluitingstreffer en Bryan Linssen kopte Vitesse twintig minuten voor tijd naast Viitorul.

Linssen voorkwam zo dat Leonid Slutsky als coach van Vitesse met een nederlaag begon. De Rus is de opvolger van Edward Sturing, die aan het einde van vorig seizoen aan het roer stond na het ontslag van Henk Fraser.

Slutsky krijgt dit seizoen onder meer de taak om Vitesse voor het tweede jaar op rij naar het hoofdtoernooi van de Europa League te loodsen. Vorig jaar strandden de Arnhemmers in de groepsfase.

Volgende week staat de return op het programma in de GelreDome. Viitorul begon in tegenstelling tot Vitesse al in de eerste voorronde en was daarin over twee wedstrijden te sterk voor Racing Union Luxemburg.

AZ, de andere Nederlandse club in de tweede voorronde van de Europa League, begon een stuk minder goed aan zijn tweeluik. De ploeg van trainer John van den Brom verloor met 2-0 van FC Kairat.

Dreiging

Vitesse begon nog wel goed aan het treffen met Viitorul, dat onder leiding staat van trainer Gheorghe Hagi. De Roemeense legende zag een schot van Alexander Büttner voorlangs gaan, mede doordat Thomas Bruns er net niet in slaagde zijn voet tegen de bal te zetten.

Even later liet ook Viitorul, dat met de geboren Nederlanders Mailson Lima en Bradley de Nooijer aan de aftrap stond, zich zien voor het vijandelijke doel, maar de meeste dreiging kwam van Vitesse.

Keeper Valentin Cojocaru bokste al een gevaarlijke voorzet weg en na twintig minuten moest hij ingrijpen op een inzet van Matavz, die van dichtbij niet genoeg kracht achter de bal kon zetten.

De meeste dreiging kwam weliswaar van Vitesse, maar het was Viitorul dat de voorsprong pakte. Dragus, die na 37 minuten al van dichtbij op Vitesse-keeper Eduardo stuitte, mocht één minuut voor rust vrij inkoppen na een goede voorzet van invaller Lyes Houri.

Matavz

Vitesse zocht met een nipte achterstand de kleedkamers op, maar zag die marge vier minuten na rust al vergroot worden naar twee. Wederom was het Dragus die de verdedigers van Vitesse te slim af was en de 2-0 binnenkopte.

De ploeg van Slutsky richtte zich snel op, want na 54 minuten was de aansluitingstreffer een feit, al kwam daar enig geluk bij kijken. Een afstandsschot van Büttner belandde op het hoofd van Matavz, die zo de 2-1 aantekende.

Even later was de Sloveense spits opnieuw dicht bij een doelpunt, maar doelman Cojocaru was alert. Twintig minuten voor tijd kreeg Vitesse alsnog loon naar werken. De Rus Vyacheslav Karavaev gaf een afgemeten voorzet op Linssen, die de bal fraai in het Roemeense doel kopte.

Nog geen acht minuten later kreeg Vitesse nog een steuntje in de rug nadat Andrei Viorel Artean een rode kaart ontving na een harde overtreding op invaller Hilary Gong. De bezoekers zetten met een man meer in de slotfase nog aan en raakten zelfs nog de lat, maar Viitorul bleef overeind in de stromende regen.