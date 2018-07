AZ met Friday en Boadu tegen Kairat, drie nieuwkomers in basis Vitesse

Spits Friday, die het afgelopen half jaar verhuurd werd aan Sparta, is vooralsnog de opvolger van de naar VfL Wolfsburg vertrokken Wout Weghorst. AZ hoopt voor de spitspositie Björn Johnsen nog over te nemen van ADO Den Haag.

De zeventienjarige Boadu neemt voorin op de vleugel de plek over van Alireza Jahanbakhsh, die woensdag voor 25 miljoen euro verkocht werd aan Brighton & Hove Albion.

Bij FC Kairat begint Andrey Arshavin. De inmiddels 37-jarige aanvaller is bekend van Zenit en Arsenal en speelde van 2002 tot 2012 75 interlands voor Rusland. In de kwartfinale van het EK 2008 scoorde hij tegen Oranje, dat met 3-1 verslagen werd.

De wedstrijd in Almaty begint donderdag om 17.00 uur en over een week is de return in Alkmaar.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Hatzidiakos, Ouwejan; Midtsjö, Til, Seuntjens; Idrissi, Friday, Boadu

Viitorul-Vitesse

Ook Viitorul tegen Vitesse begint al om 17.00 uur en ook dat is een duel in de derde voorronde van de Europa League. De Portugese doelman Eduardo Carvalho, die 35 interlands achter zijn naam heeft staan, maakt zijn debuut voor de Arnhemmers. De 35-jarige Eduardo is overgekomen van Chelsea.

Ook Chelsea-huurling Jake Clarke-Salter mag voor het eerst starten. Naast de twintigjarige verdediger staat de Deen Rasmus Thelander, die is overgemomen van het Zwitserse FC Zürich.

Opstelling Vitesse: Eduardo, Karavaev, Thelander, Clarke-Salter, Buttner; Foor, Serero, Bruns; Beerens, Matavz, Linssen.