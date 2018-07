'Klaassen verlaat Everton en tekent voor vier jaar bij Werder Bremen'

Volgens De Telegraaf wordt Klaassen donderdagavond of vrijdagochtend medisch gekeurd in Bremen. Naar verluidt betalen de Duitsers 15 miljoen euro voor de zestienvoudig Oranje-international, die nog tot medio 2022 onder contract stond bij de 'Toffees'.

Met die transfersom wordt Klaassen de duurste speler ooit van Bremen, dat de overgang overigens nog niet bevestigd heeft.

Een jaar geleden betaalde Everton nog 27 miljoen euro aan Ajax voor Klaassen, die alleen in zijn eerste weken in Engeland een basisplaats had onder trainer Ronald Koeman.

Na de winterstop, onder Koemans opvolger Sam Allardyce, zat Klaassen vaak niet eens bij de selectie. In totaal kreeg hij in slechts zeven Premier League-wedstrijden speeltijd.

Delaney

Door zijn gebrek aan speeltijd verloor Klaassen ook zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal, die hij bij Bremen terug wil veroveren. Hij moet bij de nummer elf van het afgelopen Bundesliga-seizoen Thomas Delaney opvolgen. De Deens international werd onlangs voor 20 miljoen euro verkocht aan Borussia Dortmund.

Klaassen heeft bij Werder ruim de tijd om in vorm te komen voor het nieuwe seizoen. De Bundesliga begint pas over een maand en de eerste wedstrijd van Werder is op zaterdag 25 augustus thuis tegen Hannover 96.

