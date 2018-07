Sir Alex Ferguson treedt voor het eerst sinds hersenbloeding in openbaarheid

"Ik wil graag het personeel van het ziekenhuis bedanken dat mij heeft behandeld. Zonder hen had ik hier niet gezeten", zegt de 76-jarige Schot in een video op het Twitter-kanaal van Manchester United.

Ferguson, een van de beste voetbaltrainers aller tijden, werd na zijn hersenbloeding opgenomen op de intensive care. Hij onderging met succes een operatie en mocht de afdeling na enkele dagen verlaten.

"Ik voel me vereerd door alle berichten van over de hele wereld en de steun die ik heb gekregen. Later dit seizoen ben ik weer terug om Manchester United in actie te zien. Ik wens José Mourinho en zijn spelers alvast het allerbeste", aldus Ferguson.

Titels

Ferguson was 27 jaar lang manager van Manchester United, waarmee hij in totaal 38 prijzen veroverde. Tussen 1986 en 2013 leidde hij de 'Mancunians' naar onder meer dertien landskampioenschappen.

Voor zijn periode in Manchester was de Schot werkzaam in zijn geboorteland, waar hij achtereenvolgens trainer was van East Stirlingshire (1974), St. Mirren (1974-1978) en Aberdeen (1978-1986). Met Aberdeen werd hij onder meer drie keer landskampioen.

Vanwege zijn verdiensten voor de sport werd Ferguson in 1999 geridderd en sindsdien wordt de oud-voetballer van onder meer Glasgow Rangers en Falkirk aangesproken als 'Sir' Alex Ferguson.