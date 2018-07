Zoon (24) voormalige Vitesse-eigenaar Jordania neemt FC Den Bosch over

FC Den Bosch was al langer op zoek naar een externe geldschieter en voerde gesprekken met meerdere partijen. Dinsdag kwam het tot een officieel akkoord met Jordania, meldt de Brabantse club donderdag.

De KNVB moet de overname nog wel goedkeuren en ontvangt daarvoor op korte termijn alle benodigde informatie van FC Den Bosch.

"Ik verwacht dat dit traject, dat wij met groot vertrouwen tegemoet zien, enige weken gaat duren", zegt directeur Paul van der Kraan. "De bond heeft nog niet zelf met Kakhi gesproken, maar hij kijkt ernaar uit om zijn plannen persoonlijk in Zeist te mogen motiveren."

Het prioriteitsaandeel blijft wel in handen van de club, waardoor Jordania de naam, de clubkleuren en de vestigingsplaats niet kan veranderen. Deze blijven gewaarborgd door een onafhankelijk bestuur, al schrijft Den Bosch dat ook Jordania grote waarde aan de identiteit van de club hecht.

Door de overname lijkt Den Bosch, dat in het seizoen 2004/2005 voor het laatst in de Eredivisie speelde, verlost van de financiële problemen. De Brabanders zijn door de licentiecommissie van de KNVB als enige van alle clubs in het betaalde voetbal in categorie 1 ingedeeld, de categorie voor clubs die op financieel gebied een onvoldoende scoren.

Volgens Van der Kraan heerst bij FC Den Bosch grote tevredenheid over de komst van de jonge Georgiër. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We vonden het heel belangrijk dat alle interne stakeholders achter de overname zouden staan, dat zij vertrouwen hadden in een toekomst met een buitenlandse grootaandeelhouder. Daarom hebben we hen in een vroeg stadium betrokken bij de plannen."

"Vanuit de aandeelhouders, de Stichting Behoud Betaald Voetbal 's-Hertogenbosch en de verschillende supportersgeledingen zijn geen bezwaren gekomen. Sterker, er is veel enthousiasme en unaniem draagvlak voor Jordania's komst naar FC Den Bosch."

Jordania, die al jaren in Nederland woont, zegt dat hij een duidelijke visie heeft bij de koop van FC Den Bosch. "Het is een interessante club met een rijke historie, een fanatieke aanhang en gevestigd in een stad met potentie die past bij mijn ambities. De afgelopen maanden heb ik goed geluisterd naar de mensen van de club. Ik weet wie en wat FC Den Bosch is en waar ze goed in zijn. Met die informatie heb ik een businessplan voor de toekomst gemaakt."

De nieuwe eigenaar benadrukt dat in dat plan een belangrijke rol is weggelegd voor de jeugdopleiding. "De nieuwe organisatie zal gericht zijn op talentontwikkeling. Ik zal investeren in de basisvoorwaarden, want alleen een stevige basis zorgt voor structureel succes. De lat ligt hoog, maar de drempel is laag."

Jordania ziet FC Den Bosch dan ook niet als een project voor de korte termijn, waar zijn vader Merab na drie jaar moest vertrekken bij Vitesse. De Arnhemse club is sindsdien in Russische handen en draait mee in de subtop van de Eredivisie.

FC Den Bosch werd afgelopen seizoen elfde in de Jupiler League, die komend seizoen verder gaat onder de naam Keuken Kampioen Divisie. De eerste competitiewedstrijd van de ploeg van trainer Wil Boessen is op vrijdag 17 augustus thuis tegen FC Volendam.

