Sturm Graz-coach omschrijft duel met Ajax als 'David tegen Goliath'

"Het was een wedstrijd tussen een topteam en een niet-topteam, als David tegen Goliath", zei hij na de wedstrijd tegen diverse media.

"Best raar eigenlijk dat Ajax alleen na een foutje van onze keeper en na een penalty wist te scoren. Ze hebben verdiend gewonnen. Ajax heeft op de transfermarkt al laten zien waar het heen wil en dat nu ook op het veld tot uiting gebracht."

Ajax was op eigen veld duidelijk sterker dan Sturm Graz en kwam al vroeg op voorsprong door Hakim Ziyech, die scoorde met dank aan een blunder van keeper Jörg Siebenhandl. In de tweede helft stopte de doelman een strafschop van Lasse Schöne, die in de rebound echter alsnog 2-0 maakte.

Nauwelijks

Door het resultaat in Amsterdam en het krachtsverschil tussen beide ploegen beseft Vogel dat de kans op de volgende ronde minimaal is voor Sturm Graz.

"Ik zei in aanloop naar de wedstrijd al dat het moeilijk zou worden en nu is het nauwelijks nog haalbaar voor ons. Onze fans waren superieur en het spijt me voor hen dat we met 2-0 hebben verloren."

Aanvoerder Stefan Hierländer had iets meer hoop. "We moeten de knop omzetten. Veel passes kwamen niet aan en dat moeten we beter doen in de return. Met het thuispubliek achter ons is het nog steeds mogelijk", zei hij.

Als Ajax het volgende week in de return in Oostenrijk afmaakt, treft het Standard Luik in de derde voorronde. Daarna moet nog een ronde overleefd worden voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Worden de Amsterdammers toch nog uitgeschakeld door Sturm Graz, dan gaat het verder in de voorronde van de Europa League.