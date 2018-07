Blind hoopt dat overtuigende zege Ajax op Graz begin is van 'iets moois'

"We hebben een heel gretige groep en een goede mix van jong en oud. We moeten met z'n allen dezelfde kant op kijken en voor iets moois gaan zorgen. Vandaag hebben we een goede eerste stap gezet", zei hij tegen Ziggo Sport.

De 28-jarige Amsterdammer, die onlangs overkwam van Manchester United, kwam in de tweede helft als invaller in het veld. Zijn rentree werd met luid applaus begroet door het Ajax-publiek.

"Bij de warming-up begon het al. Het applaus en de waardering van het publiek voelt ontzettend goed en daar ben ik heel blij mee. Dat zijn momenten waar je het voor doet en die je niet snel vergeet", aldus Blind.

"De trainer (Erik ten Hag, red.) wist dat hij op me kon rekenen als het nodig was. Het was niet gepland dat ik per se zou invallen, maar het is wel mooi."

Ajax was in de Johan Cruijff ArenA sterker dan Sturm Graz en kwam voor rust op voorsprong door een treffer van Hakim Ziyech. Na rust werd de eindstand bepaald door Lasse Schöne, die uit de rebound scoorde nadat hij een penalty miste.

Ervaring

Blind hoopt Ajax dit seizoen met zijn ervaring te helpen, al wil de 54-voudig international van Oranje daarbij niet te veel op de voorgrond treden.

"Ik probeer te helpen waar het kan, maar het is niet zo dat ik direct alles ga neerzetten of ga zeggen hoe het moet. Het gaat op een natuurlijke manier", aldus de verdediger, die in 2011, 2012, 2013 en 2014 kampioen werd met Ajax.

Als Ajax het volgende week in de return in Oostenrijk afmaakt, treft het Standard Luik in de derde voorronde. Daarna moet nog een ronde overleefd worden voor een plek in het hoofdtoernooi.

Worden de Amsterdammers uitgeschakeld door Sturm Graz, dan gaat het verder in de voorronde van de Europa League.