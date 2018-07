Braziliaanse bondscoach Tite tekent bij tot en met WK 2022

"We investeren in een langetermijnproject en willen dat deze staf zesenhalf jaar lang de leiding heeft over de nationale voetbalploeg. We geloven dat we met dit beleid uiteindelijk de resultaten behalen die we graag willen", zegt Rogerio Caboclo, technisch directeur van de Braziliaanse voetbalbond CBF.

Op het WK golden de Brazilianen eerder deze maand als topfavoriet, maar ze strandden in de kwartfinales. België was met 2-1 te sterk voor de ploeg van Tite.

Vlak na die pijnlijke nederlaag wilde de bondscoach nog niets loslaten over zijn toekomst. "Als de stofwolken over een week of twee zijn opgetroken, zullen we daar rustig over gaan praten", zei hij . Die gesprekken hebben nu dus tot een nieuw contract geleid.

2016

Tite, die eerder verschillende Braziliaanse clubs onder zijn hoede had, staat sinds de zomer van 2016 aan het roer bij de 'Goddelijke Kanaries'. Destijds volgde hij Dunga op.

In aanloop naar het WK kon hij met aansprekende resultaten pronken. Brazilië plaatste zich dankzij een imponerende serie overwinningen als nummer één van Zuid-Amerika voor het toernooi, maar kon die reeks dus niet bekronen met de eerste wereldtitel sinds 2002.

Toch heeft Tite vertrouwen in de toekomst. "De CBF geeft ons de voorwaarden om de komende jaren als eenheid door te gaan op de ingeslagen weg. Het is een grote uitdaging. We kijken uit naar de komende toernooien."