Schöne neemt na nieuwe misser voorlopig geen penalty's meer bij Ajax

"Ik stond bovenaan de lijst, maar nu niet meer, denk ik", zegt Schöne in gesprek met NUsport. "Gelukkig scoorde ik uiteindelijk alsnog, waardoor ik het goedmaakte. Maar het was duidelijk geen wereldpenalty."

Jarenlang was Schöne een 'zekerheidje' vanaf de stip, maar zijn misser tegen Sturm Graz - een lage inzet die gekeerd werd door doelman Jörg Siebenhandl - was al zijn derde op rij. Eind vorig seizoen ging het mis tegen VVV-Venlo en op het WK faalde hij namens Denemarken in de penaltyserie tegen Kroatië.

"Ik denk dat het iets mentaals is geworden, want ik heb in het verleden bewezen dat ik strafschoppen kan nemen. Lange tijd heb ik niet gemist."

Voorafgaand aan zijn strafschop tegen Sturm Graz overlegde Schöne met Klaas-Jan Huntelaar. "Toen ging het er even over wie hem zou nemen. Dat was ik dus. Maar ik kan me voorstellen dat de volgende voor Klaas-Jan is."

Genieten

De gemiste strafschop was voor Schöne een klein smetje op een mooie avond, die Ajax een stap dichter bij de volgende voorronde van de Champions League bracht.

"Het was genieten in het veld. We zaten er fel op, creëerden veel kansen en hebben de nul gehouden. Dat is niet onbelangrijk in Europa. Eigenlijk hadden we zelfs met 3-0 of 4-0 moeten winnen, dan was het voor de return van volgende week al zo goed als beslist."

De overtuigende zege op Sturm Graz volgde op een moeizame voorbereiding van Ajax, waarin verloren werd van Anderlecht en zelfs van Preussen Münster, dat op het derde niveau van Duitsland uitkomt.

"Je moet resultaten uit de voorbereiding nooit té serieus nemen, maar het was wel tijd om tegen Graz een ander Ajax te laten zien", beseft Schöne. "En dat hebben we gedaan. Maar het kan nog beter. We hebben veel kwaliteit binnengehaald en kwaliteit is altijd welkom. Zeker als ze ook ervaring hebben, want dat is nodig in Europa. Er is goed geïnvesteerd."

Blind

Schöne doelt daarmee vooral op de komst van Daley Blind en Dusan Tadic, die tegen Sturm Graz als invaller in actie kwamen. Het tweetal is gehaald voor de basis en dus wordt het voor Schöne dringen om zijn plek bij de eerste elf te behouden.

"Ik ben niet anders gewend. Zo gaat het al jaren, de concurrentie is altijd groot bij Ajax. Maar dat overleef ik wel. Het komt goed met me."

Als Ajax het volgende week in de return in Oostenrijk afmaakt, treft het Standard Luik in de derde voorronde. Daarna moet nog een ronde overleefd worden voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.