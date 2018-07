Uitblinker Ziyech zegt knop om te hebben gezet na uitblijven transfer

"Het is beter me nu te focussen op wat komen gaat met Ajax. We willen als club de Champions League halen, daar draait het nu om", aldus Ziyech, die zich ruim twee weken geleden na een teleurstellend WK met Marokko weer bij de Amsterdamse club meldde.

"Ik heb de knop inmiddels omgezet. Of dat moeilijk was? De eerste paar dagen wel, maar daarna niet meer. Verder wil ik alleen over de wedstrijd tegen Sturm Graz praten, niet over mijn toekomst."

In het duel in de tweede voorronde Champions League maakte de 25-jarige Ziyech na een kwartier de 1-0 en ook daarna was hij bij veel Ajax-aanvallen betrokken. "We hebben lekker gespeeld. De hele wedstrijd waren we de bovenliggende partij", keek Ziyech terug.

Tadic

Trainer Erik ten Hag was ook tevreden over het spel van Ajax, en in het bijzonder de samenwerking tussen Ziyech en Dusan Tadic, die na rust als invaller in het veld kwam. En dat terwijl de Serviër eigenlijk is gehaald als opvolger van de Marokkaans international.

"Toen Ziyech vertelde dat hij weg wilde hebben we met Tadic meteen een opvolger gevonden", vertelde Ten Hag na afloop op zijn persconferentie in de ArenA. "Maar Ziyech zei ook dat hij alleen vertrekt als een andere club het ideale plaatje is."

"Anders blijft hij met alle liefde bij Ajax. En dat zou niet slecht voor ons zijn. Zoals jullie vandaag konden zien is er meteen een klik tussen Ziyech en Tadic. Het zijn rasvoetballers en die vinden en elkaar direct."

Return

Mocht er ook de komende week geen concrete interesse komen voor Ziyech, dan is de kans groot dat hij volgende week, in de uitwedstrijd tegen Sturm Graz, voor het eerst samen met Tadic in de basis staat.

Als Ajax het in Oostenrijk afmaakt, treft het Standard Luik in de derde voorronde. Daarna moet nog een ronde overleefd worden voor een plek in het hoofdtoernooi.

Wordt Ajax uitgeschakeld door Sturm Graz, dan gaat het verder in de voorronde van de Europa League.