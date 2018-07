Vitesse-coach Slutsky vergelijkt FC Viitorul met FC Barcelona

"Vittorul heeft echt een aantal briljante spelers in huis en speelt in de stijl van FC Barcelona. Tikkie-takka-voetbal met veel korte passes. Het wordt een lastige wedstrijd", blikt Slutsky vooruit op de site van Vitesse.

De 47-jarige Rus maakt donderdag zijn debuut als coach van de club uit Arnhem, die zich afgelopen seizoen voor de tweede voorronde van Europa League plaatste door de play-offs te winnen.

Viitorul stroomde al in de eerste voorronde in en was daarin over twee wedstrijden te sterk voor Racing Union Luxemburg. Slutsky denkt dat de Roemenen in het voordeel zijn, aangezien ze het seizoen al zijn begonnen.

"Naast die twee wedstrijden in de Europa League heeft Viitorul ook al de eerste competitiewedstrijd achter de rug", weet de voormalige bondscoach van Rusland.

"Dat is een klein voordeel voor hen, want wij hebben nog geen officiële duels gespeeld. Het wordt een heel interessante wedstrijd, waarin we van onze eigen kracht uit moeten gaan. Ik kijk er in ieder geval naar uit."

De wedstrijd tussen Vitesse en FC Viitorul begint donderdag om 17.00 uur in het Roemeense Ovidiu. Een week later staat de return op het programma in Arnhem.