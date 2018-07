Ajax begint met Eiting, Schöne en Ziyech tegen Sturm Graz

Blind is pas een week in training bij Ajax en en Tadic stond maandag voor het eerst op het trainingsveld in Amsterdam. Voor een basisplaats is het volgens trainer Erik ten Hag daarom te vroeg, maar ze kunnen wel invallen.

Centraal achterin kiest Ten Hag voor Frenkie de Jong naast Matthijs de Ligt, die de aanvoerdersband draagt. De Jong, die ook als middenvelder uit de voeten kan, krijgt de voorkeur boven Perr Schuurs en Maximilian Wöber. Rechtsback Noussair Mazraoui en linksback Nicolás Tagliafico completeren de defensie.

Eiting en Schöne staan op het middenveld, samen met Donny van de Beek. Ziyech begint linksvoorin, op rechts staat David Neres en Klaas-Jan Huntelaar start in de punt. Bij afwezigheid van de geblesseerde Kasper Dolberg zit de twintigjarige Kaj Sierhuis als stand-in voor Huntelaar op de bank.

Zakaria Labyad behoort niet tot de wedstrijdselectie. De middenvelder zit nog een schorsing uit van het Europese avontuur vorig jaar met FC Utrecht.

Standard Luik

Ajax-Sturm Graz begint woensdagavond om 20.30 uur in de ArenA en de return in Oostenrijk is volgende week. Als Ajax doorgaat, treft het Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League, waarna nog een ronde overleefd moet worden voor een plek in het hoofdtoernooi.

De laatste keer dat Ajax via de voorronde een Champions League-ticket pakte is al acht jaar geleden en het is daarmee zelfs de laatste Nederlandse club die dat presteerde. Destijds werden PAOK Saloniki en Dinamo Kiev verslagen.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Frenkie de Jong, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, Eiting; Neres, Huntelaar, Ziyech

Opstelling Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Spendlhofer, Avlonitis, Maresic, Ferreira, Zulj, Lackner, Hierländer, Grozurek, Eze