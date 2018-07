Brighton neemt Jahanbakhsh voor recordbedrag over van AZ

Brighton meldt dat Jahanbakhsh voor een recordbedrag overkomt van AZ. Het gaat naar verluidt om een transfersom van 25 miljoen euro, maar daar doen beide clubs geen mededelingen over.

"We zijn heel blij dat we erin geslaagd zijn om deze transfer af te ronden", zegt Brighton-manager Chris Hughton woensdag op de site van de club. "We houden Alireza al een tijdje in de gaten en ik kijk ernaar uit om met hem te werken."

De 24-jarige Jahanbakhsh droeg sinds 2015 het shirt van AZ, waar hij nog tot medio 2020 onder contract stond. Afgelopen seizoen speelde de aanvaller zich in de kijker door met 21 treffers Eredivisie-topscorer te worden.

Voor zijn overstap naar AZ in 2015 stond Jahanbakhsh twee jaar onder contract bij NEC, waar hij in 64 officiële wedstrijden 19 keer scoorde. De aanvaller begon zijn loopbaan in zijn thuisland bij SC Damash.

WK

In juni was Jahanbakhsh nog met Iran actief op het WK in Rusland. De 41-voudig international eindigde met zijn land op de derde plaats in groep B met daarin ook Spanje, Portugal en Marokko, waardoor het toernooi er na de groepsfase al op zat.

Bij Brighton komt Jahanbakhsh twee Nederlanders tegen. Davy Pröpper en Jürgen Locadia stonden al onder contract bij 'The Seagulls', die afgelopen seizoen op de vijftiende plek eindigden in de Premier League.

Met Jahanbakhsh raakt AZ opnieuw een belangrijke aanvaller kwijt. Eind juni werd al bekend dat Wout Weghorst de transfer maakt naar VfL Wolfsburg.