Feyenoord haalt Clasie na drie jaar op huurbasis terug van Southampton

Clasie doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en vertrok in de zomer van 2015 na 155 officiële duels in de hoofdmacht naar Southampton.

"Het voelt fantastisch om weer terug te zijn. Iedereen weet hoeveel deze club voor mij betekent", zegt Clasie, die met rugnummer 8 gaat spelen, woensdag op de website van Feyenoord.

De geboren Haarlemmer werd in 2000 opgenomen in de jeugdopleiding van de Rotterdamse club. "Ik ben Feyenoord natuurlijk altijd blijven volgen en ken nog veel jongens. Ik heb heel veel zin om me snel bij de selectie te voegen en kijk uit naar mijn rentree in De Kuip. In dat stadion spelen blijft toch magisch."

In Engeland kwam Clasie onder trainer Ronald Koeman in zijn eerste seizoen nog regelmatig aan spelen toe, maar een jaar later zat hij vaker op de bank bij de Premier League-club.

Vorig seizoen werd de zeventienvoudig Oranje-international verhuurd aan Club Brugge, waarmee hij kampioen werd. Zijn contract bij Southampton loopt nog tot de zomer van 2020.

Win-winsituatie

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord is blij met de terugkeer van Clasie. "Het is altijd fijn als een speler de club al door en door kent. Dit was voor ons ook nog eens een heel goed moment om Jordy via deze huurverbintenis aan de huidige selectie toe te voegen. Een win-winsituatie voor ons allebei."

Clasie is de derde aanwinst voor Feyenoord, dat eerder Luis Sinisterra (Once Caldas) en Yassin Ayoub (FC Utrecht) vastlegde. Daartegenover staat het vertrek van onder anderen Karim El Ahmadi naar Al Ittihad en Bilal Basaçikoglu naar Kayserispor.

Bovendien is Clasie de derde speler in relatief korte tijd die terugkeert bij Feyenoord. Vorig jaar zomer legde de vijftienvoudig landskampioen Jean-Paul Boëtius vast en in januari van dit jaar koos Robin van Persie eveneens voor een rentree in De Kuip.

Europa League

Feyenoord begint het seizoen op 4 augustus met een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Vijf dagen later staat een uitduel met het Poolse Górnik Zabrze of het Slowaakse AS Trencin in de derde voorronde van de Europa League op het programma. Exact een week later is de return in De Kuip.

Tussendoor, op zondag 12 augustus, begint de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde De Graafschap.