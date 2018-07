De Mos betwijfelt of Ajax weet hoe het Sturm Graz moet bestrijden

"Ik denk dat Sturm Graz-trainer Heiko Vogel voor 3-5-2 kiest en daarmee voor een kopie van het systeem van Anderlecht", vertelt De Mos tegen NUsport. "En Ajax had toen geen antwoord op dat systeem."

"Ze konden geen vuist maken tegen drie centrale verdedigers en hadden geen antwoord op de 'hoge' vleugelverdedigers. Bijna alles ging verkeerd. Ajax werd weggespeeld en een kwartier voor tijd liep het Olympisch Stadion al leeg. Vanavond tegen Sturm Graz zou het weer fout kunnen gaan."

De Mos, van 1982 tot 1985 trainer van Ajax, benadrukt wel dat de ploeg van trainer Erik ten Hag kwalitatief beter is dan Sturm Graz, dat afgelopen seizoen tweede werd in de Oostenrijkse Bundesliga.

"Als het ook maar een klein beetje goed staat bij Ajax, dan wint het. Dan geeft de individuele klasse van Ajax de doorslag. Maar er moet wel een team staan dat weet hoe het Sturm Graz moet bestrijden. En daar heb ik mijn twijfels over."

Hitte

Het verleden in Europese voorrondes spreekt ook niet in het voordeel van Ajax, beseft De Mos. "De afgelopen jaren ging het mis tegen Rosenborg, Rapid Wien, Rostov en ga zo maar door. Clubs die net als Graz kwalitatief niet beter waren dan Ajax."

Het verschil met die jaren is dat Ajax toen pas na uitschakeling de transfermarkt op ging, of juist net zijn beste spelers verkocht had. Met de terugkeer van Daley Blind en de komst van Dusan Tadic lijkt Ajax de transferzaken nu wel snel op orde te hebben, al is de kans klein dat de twee topaankopen in de basis staan tegen Sturm Graz.

Omdat zowel Blind als Tadic pas kort in training is, ligt een rol als invaller meer voor de hand. "Maar het zou voor Ajax het beste zijn als ze allebei helemaal niet in het veld komen", vindt De Mos. "Als Tadic en Blind invallen, betekent dat namelijk dat Ajax iets moet forceren."

"Dan hebben ze de creativiteit van Tadic of de opbouwende kwaliteiten van Blind nodig om door de defensieve muur van Sturm Graz heen te breken. En dat wordt lastig zat. Zeker met deze hitte is de ploeg die achterover wil leunen, Sturm Graz dus, in het voordeel. Het kan een vervelend avondje worden."

Ajax-Sturm Graz begint woensdagavond om 20.30 uur en de return in Oostenrijk is volgende week. Als Ajax doorgaat, treft het Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League, waarna nog een ronde overleefd moet worden voor een plek in het hoofdtoernooi.