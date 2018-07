El Hamdaoui stopt als voetballer en wordt technisch directeur in Marokko

De 34-jarige El Hamdaoui vertrok onlangs na een half seizoen bij FC Twente en werd door de Marokkaanse kampioen Ittihad Tanger aangekondigd als nieuwe versterking, maar die transfer is toch afgeketst.

FC Twente was voor El Hamdaoui zijn vijfde club in de Eredivisie. De zestienvoudig Marokkaans international speelde ook voor Excelsior, Willem II, Ajax en verdeeld over twee periodes bij AZ.

In Alkmaar kende El Hamdaoui zijn succesvolste periode. Hij werd in 2009 kampioen met AZ en kroonde zich met 23 goals tot topscorer van de Eredivisie.

In het buitenland kwam El Hamdaoui uit voor Tottenham Hotspur, Derby County, Fiorentina, Málaga, Umm-Salal in Qatar en Al-Taawon in Saoedi-Arabië.

Versterkingen

El Hamdaoui brengt direct enkele versterkingen mee bij Chabab Rif Al Hoceima. Vrijwel tegelijk met de oud-Eredivisie-speler werden namelijk zes nieuwe spelers gepresenteerd, van wie vijf met een verleden in Nederland.

Mawouna Amevor (die voor FC Dordrecht en Go Ahead Eagles speelde), Abdel Malek El Hasnaoui (Ajax, PEC Zwolle, AZ en FC Eindhoven), Rafik El Hamdi (FC Volendam), Guy Ramos (Dordrecht, RKC Waalwijk en Roda JC) en Toni Varela (RKC, Sparta Rotterdam, Dordrecht en Excelsior) tekenden allemaal in Marokko.

Chabab Rif Al Hoceima eindigde afgelopen seizoen als dertiende van de zestien club in de Marokkaanse competitie. Pas in de laatste speelronde speelde de club zich veilig dankzij een 2-0-zege op kampioen Ittihad Tanger.