Doelman Krul tekent voor twee jaar bij Championship-club Norwich

Krul was het afgelopen seizoen nog in dienst bij Brighton & Hove Albion, maar kreeg geen nieuw contract en was daardoor transfervrij.

Krul kwam daarvoor elf seizoenen uit voor Newcastle United. In die periode werd hij onder meer uitgeleend aan Ajax en AZ. Krul kwam acht keer uit voor het Nederlands elftal, onder meer tijdens het WK van 2014 in Brazilië, waar hij Oranje als uitblinker in de penaltyserie in de kwartfinale langs Costa Rica loodste.

"Het is snel gegaan", zegt Krul over zijn transfer naar 'The Canaries'. "Vorige week sprak ik voor het eerst met de mensen van Norwich en wat ik hoorde, beviel me. De club heeft vertrouwen in me en ik wil graag bewijzen dat dat terecht is."

Bij Brighton & Hove Albion kwam de achtvoudig international afgelopen seizoen nauwelijks in actie. Hij kreeg alleen de kans in bekerwedstrijden, maar in de Premier League ging de voorkeur naar de Australiër Matt Ryan.