Feyenoord moet Tapia voorlopig missen wegens knieblessure

De Rotterdammers geven geen specifieke details over het letsel, maar laten wel weten dat Tapia de komende tijd bij Feyenoord aan zijn herstel gaat werken.

Tapia speelt sinds 2016 voor Feyenoord, dat hem destijds overnam van FC Twente. De Peruviaan speelde 26 Eredivisie-wedstrijden voor de Rotterdammers en scoorde daarin twee keer.

Afgelopen seizoen deed trainer Giovanni van Bronckhorst slechts vijftien keer een beroep op Tapia in de Eredivisie. In de Champions League was hij wel een belangrijke schakel met vier basisplaatsen in zes groepsduels.

Met Peru strandde Tapia op het WK al in de groepsfase. Hij stond tegen Denemarken (1-0 verlies) in de basis en bleef daarna in het eveneens met 1-0 verloren duel met Frankrijk negentig minuten op de bank. Tegen Australië stond de 34-voudig international weer aan de aftrap, maar moest hij na een uur geblesseerd het veld verlaten.