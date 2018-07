Barcelona wint strijd om Malcom, Brands haalt Richarlison naar Everton

AS Roma onthulde maandag nog dat er een akkoord was bereikt met Girondins Bordeaux over een transfersom voor Malcom van om en nabij de 37 miljoen euro. De speler zou naar Rome komen voor de medische keuring, maar kwam niet opdagen toen hij hoorde dat Barcelona een hoger bod had neergelegd.

De 21-jarige Malcom speelde 86 wedstrijden voor Bordeaux en scoorde daarin negentien keer. Bij Roma zou de snelle aanvaller concurrent zijn geworden van Justin Kluivert, die deze zomer de overstap maakte van Ajax.

Malcom kost Barcelona ongeveer 41 miljoen euro. De Catalanen versterkte zich deze transferperiode al met verdedigers Clément Lenglet en Arthur, die overkomen van respectievelijk Sevilla en Gremio.

Keeper

AS Roma had wel succes op de transfermarkt met het aantrekken van Robin Olsen. De 28-jarige Zweedse doelman wordt overgenomen van FC Kopenhagen en is de vervanger van de naar Liverpool vertrokken Alisson Becker. Olsen blonk met Zweden uit op het WK in Rusland.

Roma verdiende 62,5 miljoen euro aan de transfer van de Braziliaanse doelman Alisson naar Liverpool. Dat bedrag kan door bonussen zelfs nog tien miljoen euro hoger uitvallen.

Bij Roma staan, naast nieuwkomer Kluivert, ook de Nederlanders Kevin Strootman en Rick Karsdorp onder contract.

Richarlison

Bij Everton zette Richarlison dinsdag zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar. Brands heeft naar verluidt zeker vijftig miljoen euro over om de Braziliaanse aanvaller naar zijn nieuwe club te halen.

Richarlison komt over van Watford, dat een flinke winst kan bijschrijven. In de zomer van 2017 betaalde de Premier League-club 'slechts' 12 miljoen euro. Richarlison kon destijds ook naar Ajax, maar gaf op het laatste moment de voorkeur aan Watford.

Het is ook voor de Portugese coach van Everton, Marco Silva, de eerste aankoop bij zijn nieuwe club. Marco Silva werd bij Watford dit seizoen ontslagen en in de zomer aangesteld als trainer van de 'Toffees'. Richarlison volgt nu zijn oude trainer.