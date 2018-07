Barcelona kaapt Braziliaanse aanvaller Malcom weg voor neus AS Roma

Een dag eerder had AS Roma nog bekendgemaakt dat het rond was met de Franse club over de transfersom van om en nabij de 37 miljoen euro. Malcom zou naar Rome komen voor de medische keuring, maar kwam niet opdagen toen hij hoorde dat Barcelona een hoger bod had neergelegd.

De 21-jarige Malcom speelde 86 wedstrijden voor Bordeaux en scoorde daarin negentien keer. Bij Roma zou de snelle aanvaller concurrent zijn geworden van Justin Kluivert, die deze zomer de overstap maakte van Ajax.

Malcom kost Barcelona ongeveer 41 miljoen euro. De Catalanen versterkte zich deze transferperiode al met verdedigers Clément Lenglet en Arthur, die overkomen van respectievelijk Sevilla en Gremio.