De Bruyne, Mbappé en Varane bij tien kandidaten Voetballer van het Jaar

Cristiano Ronaldo won vorig jaar voor de vijfde keer de Gouden Bal. © ANP

Lionel Messi won in 2009, 2010, 2011 en 2012 en 2015. © ANP

Cristiano Ronaldo pakte de trofee in 2008 als speler van Manchester United. © ProShots

De Braziliaan Kaká was in 2007 de beste. © ProShots

Fabio Cannavaro was in 2006 de laatste verdediger die de Gouden Bal kreeg. © ANP

Ronaldinho, winnaar in 2005. © ANP

Andrei Sjevtsjenko, de verrassende winnaar in 2004. © ANP

In 2003 was de Tsjech Pavel Nedved de gevierde man. © ANP

De Braziliaan Ronaldo won de Gouden Bal in 1997 in dienst van Internazionale en in 2002 als speler van Real Madrid. © ANP

Rivaldo was in 1999 de laatste winnaar van de twintigste eeuw. © ANP

In het succesjaar 1988 won Van Basten de Gouden Bal, Ruud Gullit werd tweede, Frank Rijkaard derde. © ANP

Een jaar eerder, in 1987, won Gullit wel. Hij droeg de prijs op aan Nelson Mandela en gaf hem de prijs in 1994. © ANP

Johan Cruijff was de eerste Nederlandse winnaar. In 1971, 1973 en 1974 was hij de beste. © ANP