Blind en Tadic in wedstrijdselectie Ajax voor duel met Sturm Graz

De van Manchester United teruggehaalde Blind is pas een week in training en Tadic, overgenomen van Southampton, stond maandag voor het eerst op het trainingsveld. Hij was met Servië actief op het WK.

"Blind en Tadic zijn fit genoeg om te spelen, maar invallen is ook spelen. Het is misschien niet optimaal nu, maar dat is het nooit", zei Ten Hag dinsdag op zijn persconferentie in de ArenA. "We hebben ons goed voorbereid en moeten dealen met de omstandigheden."

Twee andere aanwinsten zijn er niet bij tegen Strum Graz, dat afgelopen seizoen tweede werd in de Oostenrijkse Bundesliga. Hassane Bandé heeft zijn kuitbeen gebroken in de voorbereiding en Zakaria Labyad zit een schorsing uit die hij vorig jaar opliep tijdens het Europese avontuur met FC Utrecht.

Aanvoerder

De kans is groot dat ook Kasper Dolberg ontbreekt. De Deense spits kampt met een buikblessure. "Achter zijn naam staat een heel groot vraagteken", zei Ten Hag.

Ten Hag vertelde verder dat Matthijs de Ligt woensdag captain zal zijn van Ajax. De negentienjarige verdediger nam de band in april al over van Joël Veltman, die een zware kruisbandblessure opliep.

"Dat heeft Matthijs goed opgepakt en ik heb er veel vertrouwen dat hij dat nu weer zal doen", vertelde Ten Hag. "Maar de keuze voor het aanvoerderschap is nog niet definitief gemaakt."

Standard Luik

Ajax-Sturm Graz begint woensdagavond om 20.30 uur en de return in Oostenrijk is volgende week. Als Ajax doorgaat, treft het Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League, waarna nog een ronde overleefd moet worden voor een plek in het hoofdtoernooi.

Als Ajax wordt uitgeschakeld door Sturm Graz, stroomt de Amsterdamse club in de voorronde van de Europa League in. De winnaar van het tweeluik tussen het Cypriotische AEK Larnaca en het Ierse Dundalk wordt dan de tegenstander.

De laatste keer dat Ajax zich via de voorrondes plaatste voor de Champions League was in het seizoen 2010/2011, toen werd afgerekend met PAOK Saloniki en Dinamo Kiev. Sindsdien ging het ieder jaar mis voor de Amsterdammers en ook geen enkele andere Nederlandse club overleefde de voorrondes.