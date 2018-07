'Clasie keert na drie jaar op huurbasis terug bij Feyenoord'

Clasie (27) arriveert woensdag in Rotterdam, meldt Voetbal International dinsdag. De zeventienvoudig Oranje-international is onderweg vanuit Frankrijk, waar hij op trainingskamp was met Southampton.

De geruchten over een terugkeer van Clasie naar Feyenoord gingen al langer. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding in Rotterdam en speelde vier jaar in de hoofdmacht, waarna hij in de zomer van 2015 naar Southampton vertrok.

In Engeland kwam hij onder trainer Ronald Koeman in zijn eerste seizoen nog regelmatig aan spelen toe, maar een jaar later zat hij vaker op de bank. Vorig seizoen werd Clasie verhuurd aan Club Brugge.

Derde aanwinst

Clasie zou de derde aanwinst zijn voor Feyenoord, dat eerder Luis Sinisterra (Once Caldas) en Yassin Ayoub (FC Utrecht) vastlegde. Daar tegenover staat het vertrek van onder anderen Karim El Ahmadi naar Al Ittihad en Bilal Basaçikoglu naar Kayserispor.

Feyenoord begint het seizoen op donderdag 9 augustus met een uitwedstrijd tegen het Poolse Górnik Zabrze of het Slowaakse AS Trencin in de derde voorronde van de Europa League. Exact een week later is de return in De Kuip.

Tussendoor, op zondag 12 augustus, begint de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde De Graafschap.