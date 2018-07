Ajax wil tegen Graz slechte reeks tegen Oostenrijkse clubs beëindigen

De laatste zege van Ajax op een Oostenrijkse club dateert van 2 november 2006, toen Austria Wien in de ArenA met 3-0 verslagen werd. Klaas-Jan Huntelaar scoorde destijds twee keer en de Armeense aanvaller Edgar Manucharyan maakte zijn enige goal ooit voor de Amsterdamse club.

Ajax verloor vervolgens twee keer van Red Bull Salzburg (0-3 en 3-1) in de zestiende finales van de Europa League in februari 2014 en anderhalf jaar later ging het in de voorronde van de Champions League mis tegen Rapid Wien.

In Wenen werd tegen tien man met 2-2 gelijkgespeeld, waarna de 2-3-nederlaag in de ArenA uitschakeling betekende.

FC Utrecht

Tegenover de slechte prestaties van Ajax tegen Oostenrijkse clubs staat dat Sturm Graz maar één keer van een Nederlandse opponent won.

In 1991 werd in de UEFA Cup - de voorloper van de Europa League - met 0-1 en 3-1 verloren van FC Utrecht, maar Feyenoord werd in 2000 wel met 2-1 verslagen in de voorronde van de Champions League. De return in De Kuip eindigde in 1-1, waardoor Sturm Graz zich voor de tweede keer in de historie voor het miljoenenbal plaatste.

In totaal haalde de club uit Graz de Champions League drie keer en dat is het meest van alle Oostenrijkse clubs. Ajax hoopt voor de veertiende keer het hoofdtoernooi te bereiken.

Standard Luik

De weg daarnaartoe is lang voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Als Sturm Graz wordt uitgeschakeld, wacht Standard Luik in de volgende ronde. Daarna moet nog een ronde overleefd worden.

De laatste keer dat Ajax via de voorronde een Champions League-ticket pakte is al acht jaar geleden en het is daarmee zelfs de laatste Nederlandse club die dat presteerde. Destijds werden PAOK Saloniki en Dinamo Kiev verslagen.

In de jaren die volgden ging het voor Ajax behalve tegen Rapid (2015) ook mis tegen FK Rostov (2016) en OGC Nice (2017). In 2011 sneuvelde FC Twente tegen Benfica, een jaar later werd Feyenoord uitgeschakeld door Kiev, in 2013 verloor PSV van AC Milan en in 2014 was Feyenoord niet opgewassen tegen Besiktas.

Ajax-Sturm Graz begint woensdagavond om 20.30 uur in de Johan Cruijff ArenA en de return in Oostenrijk is volgende week.