Duitse jeugdinternational Czyborra negende aanwinst Heracles

"Lennart is een enorm talent. Hij heeft indruk gemaakt in de jeugdopleiding van Schalke en heeft ook al in nationale jeugdelftallen van Duitsland gespeeld", zegt technisch manager Mark-Jan Fledderus op de website van Heracles.

"We zijn trots dat Lennart voor Heracles heeft gekozen. Met zijn komst hebben we de positie linksachter nu dubbel bezet en daarmee naar wens ingevuld."

Czyborra, die nooit in het eerste elftal van Schalke speelde en één keer voor Duitsland onder 19 uitkwam, is al de negende zomeraanwinst voor Heracles, dat vorig seizoen tiende werd in de Eredivisie.

De club haalde al Jelle van Benthem, Zeki Erkilinc (allebei FC Twente), Janis Blaswich (Borussia Mönchengladbach), Adrián Dalmau (Villarreal), Joey Konings (PSV), Yoëll van Nieff (FC Groningen), Maximilian Rossmann (SF Lotte) en Silvester van der Water (Almere City).

Wormuth

Heracles staat dit seizoen onder leiding van Frank Wormuth, die de naar Go Ahead Eagles vertrokken John Stegeman opvolgde.

De 57-jarige Duitser, die werkzaam was bij de voetbalbond in zijn land en in Almelo aan zijn eerste klus als hoofdtrainer begint, tekende in maart al voor twee seizoenen met een optie op een extra jaar in het Polman Stadion.

Heracles begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op zaterdag 11 augustus met een uitwedstrijd tegen Ajax. Een week later staat tegen ADO Den Haag de eerste thuiswedstrijd van 2018/2019 op het programma.​