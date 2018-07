Ajax-supporters willen Cruijff eren met standbeeld bij ArenA

"Deze actie komt vanuit de supporters. Ajax vindt het een heel mooi en goed initiatief", vertelt een woordvoerder van Ajax aan NUsport.

Het is nog onduidelijk waar het standbeeld precies moet komen. "De gemeente is de eigenaar van de grond rondom het stadion, daar heeft Ajax heel weinig over te zeggen", aldus de woordvoerder.

Woensdag tijdens de wedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League zal Ajax aandacht vragen voor de actie. Daarnaast zal er bij een nader te bepalen thuiswedstrijd gecollecteerd worden om geld in te zamelen voor het standbeeld.

Wereldvoetballer

De initiatiefnemers melden op hun website dat het streven is dat het standbeeld er binnen twee jaar staat. Het kunstwerk moet van brons en levensgroot worden "van een voor Johan kenmerkende pose, waarin iedereen herinneringen aan de wereldvoetballer uit de Watergraafsmeer kan ophalen".

Bij het Olympisch Stadion in de hoofdstad staat wel al een standbeeld van Cruijff, die in maart 2016 op 68-jarige leeftijd overleed. Naast de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA werd in 2011 een standbeeld onthuld van Bobby Haarms, voormalig speler en assistent-trainer van Ajax.