Feyenoord treft Górnik Zabrze of AS Trencin in voorronde Europa League

Als Feyenoord de derde voorronde doorkomt, moeten de Rotterdammers nog een ronde overleven om de groepsfase van de Europa League te halen.

Feyenoord speelde niet eerder tegen Górnik Zabrze, dat afgelopen seizoen als vijfde eindigde in de Poolse competitie. Ook Trencin, in 2015 en 2016 kampioen van Slowakije, was nooit tegenstander van de Rotterdamse club.

Trencin wordt gecoacht door de Nederlander Ricardo Moniz, die eerder trainer was van onder meer FC Eindhoven en RB Salzburg.

Het kan voor Feyenoord bovendien een weerzien worden met Joey Sleegers. De 24-jarige middenvelder doorliep de jeugdopleiding van de club en is na FC Eindhoven, NEC en VVV-Venlo nu in Slowakije beland. Met Philippe van Arnhem, Desley Ubbink, Milton Klooster en Ashraf El Mahdioui staan er nog vier Nederlanders onder contract bij Trencin.

Vitesse

Vitesse en AZ weten ook de mogelijke tegenstanders in de derde voorronde, maar zij moeten eerst nog de tweede voorronde overleven.

De Arnhemmers spelen in de tweede voorronde tegen het Roemeense Viitorul en bij winst wacht FC Basel of PAOK Saloniki. Bij de Zwitserse club staat voormalig Vitesse-spits Ricky van Wolfswinkel onder contract en bij de Grieken speelt oud-Feyenoorder Diego Biseswar.

AZ moet nog afrekenen met het Kazachse Kairat, waarna het in de derde voorronde is gekoppeld aan Sigma Olomouc, dat vijfde werd in de Tsjechische competitie.

Ajax

De wedstrijden in de derde voorronde van de Europa League worden gespeeld op 23 en 30 augustus. Als Ajax in de tweede voorronde van de Champions League wordt uitgeschakeld door Sturm Graz stroomt de Amsterdamse club ook in. Ajax treft dan de winnaar van het tweeluik tussen het Ierse Dundalk en het Cypriotische AEK Larnaca.

Vitesse speelt donderdag om 17.00 uur uit bij Viitrolul en de return in de Gelredome is een week later. Ook AZ begint donderdag tegen Kairat met een uitwedstrijd om 17.00 uur en volgende week is het duel in Alkmaar.