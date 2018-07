Merkel respecteert beslissing Özil om te stoppen als Duits international

Een foto met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan leverde de 29-jarige middenvelder veel kritiek op, maar Merkel neemt het voor hem op. "Özil is een geweldige voetballer en heeft veel gedaan voor het nationale team. We moeten zijn beslissing respecteren", laat een woordvoerster van de bondskanselier maandag weten.

Özil en collega-international Ilkay Gündogan bezochten Erdogan in de aanloop naar het WK in Rusland, waar Duitsland al in de eerste ronde strandde. De twee spelers van Turkse afkomst kregen daarop veel kritiek.

Wekenlang reageerde Özil niet op de onstane ophef, tot hij zondag op Twitter schreef dat hij de omstreden foto zo weer zou laten maken. Later op zondag besloot Özil niet meer uit te willen komen voor het Duitse elftal, omdat hij zich niet gesteund voelt door de nationale voetbalbond.

Gündogan

In tegenstelling tot Özil reageerde Gündogan begin juni al op alle ophef. Hij benadrukte dat de foto met de in Duitsland omstreden Erdogan geen politiek statement was en zei geraakt te zijn door alle kritiek.

Özil maakte in februari 2009 zijn interlanddebuut en speelde sindsdien 92 wedstrijden voor Duitsland, waarin hij 23 keer scoorde. In 2014 werd hij wereldkampioen met zijn land.