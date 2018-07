Duitse bond verwerpt aantijging van racisme door gestopte Özil

"Het feit dat de DFB geassocieerd wordt met racisme verwerpen we", meldt de bond maandag in een verklaring. "De DFB is al vele jaren betrokken bij integratiewerk in Duitsland."

"We reiken onder meer een integratieprijs uit en hebben een campagne met de naam '1-0 voor een welkom' opgezet waarmee we tienduizenden vluchtelingen in de voetbalfamilie hebben geïntegreerd", geeft de DFB enkele voorbeelden.

"We staat voor diversiteit, van de vertegenwoordigers aan de top tot de talloze mensen die aan de basis van onze sport werken. Het spijt ons dat Özil het nationale team heeft verlaten. Maar dit verandert niets aan onze wil om te zorgen voor een succesvolle integratie."

Basisvoorwaarden

De 'kwestie Özil begon in de aanloop naar het WK in Ruland, toen de speler van Arsenal met collega-international Ilkay Gündogan een bezoek bracht aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De twee spelers van Turkse afkomst kregen veel kritiek, omdat de Erdogan in het Westen omstreden is vanwege zijn politieke beleid.

Wekenlang reageerde Özil niet op de onstane ophef, tot hij zondag op Twitter schreef dat hij de omstreden foto zo weer zou laten maken. Later op zondag besloot hij niet meer uit te willen komen voor het Duitse elftal, omdat hij zich niet gesteund voelt door de nationale voetbalbond.

De Duitse bond stelt dat de foto van Özil met Erdogan vragen oproepen bij veel mensen in Duitsland. "Wat ons allen zowel op als naast het veld verbind zijn mensenrechten als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers, verdraagzaamheid en eerlijkheid. Dat zijn basisvoorwaarden voor iedereen die wil voetballen voor Duitsland."

"Daarom vonden we het belangrijk dat Özil een verklaring gaf voor de foto met Erdogan, zoals Gündogan die ook gegeven heeft."

In tegenstelling tot Özil reageerde Gündogan begin juni al op alle ophef. Hij benadrukte dat de foto met Erdogan geen politiek statement was en zei geraakt te zijn door alle kritiek. De middenvelder van Manchester City blijft beschikbaar voor de nationale ploeg en de bond benadrukt dat ook Özil welkom is. "Maar hij heeft anders besloten en dat respecteren we."

De DFB steekt de hand wel deels in eigen boezem voor de ophef. "We kijken kritisch naar onze bijdrage voor het ontstaan van deze situatie. Het is spijtig dat Özil het gevoel heeft dat hij onvoldoende beschermd is tegen racistische uitlatingen aan zijn persoon."

Wereldtitel

Özil maakte in februari 2009 zijn interlanddebuut en speelde sindsdien 92 wedstrijden voor Duitsland, waarin hij 23 keer scoorde. In 2014 werd hij wereldkampioen met zijn land.

"Hij is onderdeel geweest van een succesvolle periode en heeft een beslissende bijdrage geleverd aan de wereldtitel van 2014", stelt de bond. "We zijn hem erg dankbaar voor zijn uitstekende prestaties in het shirt van het Duitse team."

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel nam het eerder op maandag op voor de middenvelder. "Özil is een geweldige voetballer en heeft veel gedaan voor het nationale team. We moeten zijn beslissing respecteren", liet een woordvoerster van de bondskanselier maandag weten.