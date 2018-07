Ajax bij winst op Sturm Graz tegen Standard Luik in voorronde CL

Standard eindigde afgelopen seizoen achter kampioen Club Brugge als tweede in de Belgische competitie. Michel Preud'homme, die in het seizoen 2010/2011 werkzaam was bij FC Twente, is trainer van de Waalse club.

Mocht Ajax ook Standard verslaan, dan moet de ploeg van trainer Erik ten Hag nog een ronde overleven om voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 in het hoofdtoernooi van de Champions League te mogen uitkomen. Destijds was de Amsterdamse club als kampioen rechtstreeks geplaatst.

Als Ajax van Sturm Graz verliest, vervolgt de club het Europese avontuur in de derde voorronde van de Europa League. Tegenstander wordt dan de winnaar van het tweeluik tussen het Ierse Dundalk en het Cypriotische AEK Larnaca.

Gaat Ajax ten koste van Sturm Graz verder, dan is het verzekerd van minimaal een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. Landskampioen PSV stroomt pas in de play-offs (vierde voorronde) van de Champions League in.

Eerste wedstrijd

De eerste wedstrijd tussen Ajax en Sturm Graz is woensdag in de Johan Cruijff ArenA en een week later is de return in de Merkur Arena. Beide duels beginnen om 20.30 uur. De mogelijke ontmoetingen met Standard Luik worden op 7/8 en 14 augustus gespeeld.

Het worden de eerste wedstrijden ooit tussen Ajax en Sturm Graz, dat afgelopen seizoen tweede werd in de Oostenrijkse competitie. RB Salzburg werd overtuigend kampioen.

Standard Luik was twee jaar geleden al tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Europa League. In Amsterdam won de ploeg van toenmalig trainer Peter Bosz met 1-0 en in Luik werd het 1-1.