Vormer, Denswil en Groeneveld winnen Belgische Super Cup met Club Brugge

Het Nederlandse drietal kreeg een basisplaats van Ivan Leko. Voor de 21-jarige Groeneveld, die deze zomer overkwam van NEC, was het duel een mooie gelegenheid zich te laten zien aan het thuispubliek en dat lukte met de assist bij de 1-0 van Hans Vanaken in de 39e minuut.

Vier minuten later was Vanaken aangever bij de 2-0 van de Braziliaan Wesley en dat was ook de ruststand. Aan het begin van de tweede helft bracht Edmilson namens Standard Luik de spanning terug.

De ploeg van trainer Michel Preud'homme, in het seizoen 2010/2011 werkzaam bij FC Twente, was nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar er werd niet meer gescoord.

Tweevoudig Oranje-international Vormer, die eerder op zondag zijn contract bij Brugge verlengde tot 2022, kreeg in de slotfase de gele kaart. Standard-doelpuntenmaker Edmilson zei na de wedstrijd dat hij zijn loopbaan vervolgt in Qatar.

Vierde keer

Het is al de vijftiende keer dat Brugge de Super Cup wint, waar sinds 1979 om wordt gestreden in België. In 1980, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005 en 2016 was 'Blauw-Zwart' ook de sterkste in de traditionele opening van het nieuwe seizoen.

Volgende week begint de competitie, de Jupiler Pro League, en dan speelt Standard op vrijdagavond thuis tegen AA Gent. Brugge krijgt zondagavond Eupen op bezoek.

