Özil stopt als Duits international vanwege 'racisme en gebrek aan respect'

"Met pijn in mijn hart stop ik als international, omdat ik racisme en een gebrek aan respect voel", schrijft Özil zondagavond in een verklaring op Twitter.

De speler van Arsenal en collega-international Ilkay Gündogan bezochten Erdogan in de aanloop naar het WK in Rusland, waar Duitsland al in de eerste ronde strandde, en gingen ook met hem op de foto.

Wekenlang reageerde hij niet op de daarop onstane ophef, tot hij zondag op Twitter schreef dat hij de omstreden foto zo weer zou laten maken.

Zondagavond volgde de lange verklaring waarin hij bekendmaakte na negen jaar te stoppen bij Duitsland. Hij wees daarbij op zijn Turkse achtergrond. Als hij Erdogan niet had willen ontmoeten, zou dat betekenen dat hij zijn Turkse roots niet zou hebben gerespecteerd, ongeacht wie de president is.

"Mijn moeder heeft me altijd geleerd dat ik niet moet vergeten waar ik vandaan kom en dat doe ik dan ook niet."

De foto van Özil en Gündogan met Erdogan

Immigrant

Met het stoppen van Özil komt er een einde aan een zaak die Duitsland weken bezighield. Vanwege de foto werd zowel Gündogan als Özil in de aanloop naar het WK uitgefloten door de Duitse aanhang en ook tijdens het toernooi kregen beide spelers veel kritiek.

In zijn verklaring slaat Özil, die in 2014 wereldkampioen werd met 'Die Mannschaft', hard terug. Hij laakt de houding van de media en enkele sponsors en haalt hard uit naar de Duitse bond DFB en in het bijzonder bondsvoorzitter Reinhard Grindel.

"Grindel zei onlangs opnieuw dat ik uitleg moest geven over de foto met Erdogan, ook al hadden we al afgesproken dat er een punt achter de zaak stond", schrijft Özil. "Ik wil niet langer de zondebok zijn voor iemand die zijn werk niet goed doet."

Racisme

Volgens de middenvelder wil Grindel niet dat hij nog langer voor Duitsland speelt. "Als we winnen, ben ik een Duitser in de ogen van Grindel en zijn supporters. Maar als we verliezen, ben ik een immigrant. Hoewel ik belasting betaal in Duitsland, donaties doe aan Duitse scholen en met Duitsland wereldkampioen ben geworden, word ik nog steeds niet geaccepteerd door de samenleving."

Özil trekt een vergelijking met oud-internationals Miroslav Klose en Lucas Podolski, die een Poolse achtergrond hebben. Zij worden volgens Özil wel als Duitsers gezien. "Waarom ben ik dan wel Duits-Turks?', vraagt hij zich af. "Komt dat omdat het over Turkije gaat? Komt het omdat ik moslim ben? Ik ben geboren en opgegroeid in Duitsland. Waarom accepteren mensen mij niet als Duitser?"

"Ik voel me niet gewenst. Alles wat ik voor de Duitse ploeg heb betekend, lijkt vergeten. Ik droeg het Duitse shirt met trots en vreugde, maar dat is voorbij. Racisme mag nooit geaccepteerd worden."

Özil in 2014 met de wereldbeker

Gündogan

In tegenstelling tot Özil reageerde Gündogan begin juni al op alle ophef. Hij benadrukte dat de foto met Erdogan, die omstreden is in Duitsland, geen politiek statement was en zei geraakt te zijn door alle kritiek.

De 27-jarige middenvelder van Manchester City lijkt wel door te gaan als international. Bij Özil stopt de teller op 92 interlands en 23 goals. Behalve de wereldtitel in 2014 pakte hij in 2010 WK-brons met Duitsland in Zuid-Afrika en er waren halvefinaleplaatsen op de EK's van 2012 en 2016.