AZ verslaat Zulte en lijkt klaar voor Europa League-duel met FC Kairat

Fred Friday maakte in de 61e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. De Nigeriaanse spits, die vorig seizoen verhuurd werd aan Sparta Rotterdam, was al voor de zesde keer trefzeker in de voorbereiding.

Doelman Marco Bizot was de enige AZ-speler die tegen Zulte de negentig minuten vol mocht maken. Friday werd meteen na zijn goal gewisseld door Ferdy Druijf.

De andere aanvallers in de basisploeg van trainer John van den Brom waren de pas zeventienjarige Myron Boadu en Oussama Idrissi.

Return

Door de zege op Zulte, dat negende werd in het reguliere seizoen in België, kan AZ met een goed gevoel toewerken naar de Europa League-wedstrijd van donderdag in Kazachstan tegen FC Kairat Almaty.

De heenwedstrijd in de tweede voorronde begint al om 17.00 uur Nederlandse tijd. Donderdag 2 augustus om 20.45 uur is de return in het AFAS Stadion.

De andere Nederlandse club in de tweede voorronde van de Europa League is Vitesse, dat het Roemeense Viitorul treft. KNVB-bekerwinnaar Feyenoord stroomt later in.

De eerste Eredivisie-wedstrijd van AZ dit seizoen is zondag 12 augustus thuis tegen NAC Breda.

Bekijk het volledige programma van het komende Eredvisie-seizoen