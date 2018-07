Özil heeft geen spijt van controversiële foto met Erdogan

Özil ging in mei samen met Ilkay Gündogan, beiden van Turkse afkomst, op de foto met de omstreden Erdogan. De twee ploeggenoten bij het Duitse elftal kregen direct veel kritiek, maar Gündogan was de enige die op alle ophef reageerde.

De Duitse voetbalbond riep Özil begin juli op alsnog met een verklaring te komen over de ontmoeting en daar heeft de 29-jarige middenvelder van Arsenal nu gehoor aan gegeven.

"Veel mensen maken me uit voor een leugenaar of een bedrieger, maar de foto had totaal geen politieke intenties", schrijft Özil in een statement op Twitter.

"Mijn moeder heeft me altijd geleerd dat ik niet moet vergeten waar ik vandaan kom en dat doe ik dan ook niet. Ik zie de foto vooral als een teken van respect richting de president van het land van mijn familie. Ik zou het dus weer zo doen."

Kritiek

Hoewel ook Gündogan al direct duidelijk maakte dat de foto niet vanwege politieke doeleinden online was gezet, nam een deel van de Duitse aanhang daar geen genoegen mee. Zowel Gündogan als Özil werd in aanloop naar het voor Duitsland dramatisch verlopen WK in oefenduels uitgefloten door de eigen fans.

Ook tijdens het toernooi in Rusland kreeg Özil veel kritiek. In de tweede groepswedstrijd tegen Zweden (2-1-winst) werd hij bovendien gepasseerd door bondscoach Joachim Löw. De middenvelder mocht in het laatste duel met Zuid-Korea wel weer starten, maar die wedstrijd werd met 0-2 verloren.

Özil, die met Duitsland voor het eerst in de historie al in de groepsfase van het WK werd uitgeschakeld, benadrukt dat hij geen spijt heeft van zijn ontmoeting met Erdogan.

"Ik ben voetballer van beroep en geen politicus. Erdogan en ik zijn elkaar sinds onze eerste ontmoeting in 2010 regelmatig tegengekomen en in onze gesprekken ging het dan altijd over voetbal. Dat was nu niet anders."