AZ huurt Roemeens international Rotariu (22) van Club Brugge

Rotariu (22) staat sinds januari 2017 onder contract bij de Belgische topclub, die hem vorig seizoen uitleende aan Excelsior Moeskroen. De aanvaller kwam daar tot dertig wedstrijden, elf treffers en vijf assists.

"Dorin is een heel creatieve, linksbenige buitenspeler", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts zaterdag op de website van AZ over Rotariu.

"Wij hebben hem voor de rechterflank gehaald. Dorin heeft een enorme versnelling en heeft bewezen doelpunten te kunnen maken. Alles bij elkaar past hij goed bij onze manier van spelen. Het is echt een speler waarvoor ons publiek naar het stadion komt."

Rotariu debuteerde op 15 november 2016 voor de nationale ploeg van Roemenië en speelde sindsdien zes interlands, waarin hij één keer scoorde. Op 27 maart van dit jaar maakte hij het enige doelpunt in het oefenduel met WK-ganger Zweden.

Jahanbakhsh

Met de komst van Rotariu lijkt AZ in te spelen op een vertrek van Alireza Jahanbakhsh. De Iraanse buitenspeler werd vorig seizoen met 21 goals topscorer van de Eredivisie, kwam met zijn land op het WK uit en gaf al aan dat hij aast op een transfer.

AZ is slagvaardig op de tranfermarkt, want eerder werden al Leon Bergsma, Vince Gino Dekker, Mauro Savastano (allen Ajax), Rody de Boer (Telstar), Marko Vejinovic (Feyenoord), Henri Weigelt (Arminia Bielefeld) vastgelegd. De club raakte wel onder anderen Joris van Overeem (FC Utrecht) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) kwijt.

De ploeg van trainer John van den Brom begint het nieuwe seizoen donderdag met een uitwedstrijd tegen het Kazachse FC Kairat Almaty in de tweede voorronde van de Europa League. Een week later is de return.

Het eerste competitieduel is op 12 augustus, wanneer NAC Breda op bezoek komt in het AFAS Stadion. Een week later is het gepromoveerde FC Emmen de tegenstander in de tweede Eredivisie-speelronde.